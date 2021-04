Koeman confirma que ha hablado con Laporta de fichajes: "Hemos hablado de eso, pero decide el presidente"

El parón de selecciones le ha venido muy bien a Koeman para hablar del futuro. De momento confían en él y no está previsto que abandone el club. Estos días antes de que se reanude La Liga se han producido reuniones, sin ir más lejos la de Laporta con el entorno de Haaland, pero también con el entrenador.

“Como he dicho desde hace varias semanas, en el parón lo hemos usado para tener nuestras reuniones con el ‘presi’ y con su ‘staff’, para hablar tranquilamente sobre esta temporada y sobre la temporada que viene. Hablar sobre cosas que pueden ser importantes para la próxima temporada pasa en todos los clubs, pero no voy a hablar sobre jugadores que no son nuestros”.