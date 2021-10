Koeman, con la confianza del club antes del Clásico: "Me siento respaldado, pero sé que depende de los resultados"

En este sentido, dijo que "no le hace falta decir al presi (Laporta) cada día" que sigue. "Me siento respaldado pero ya sé que todo depende de los resultados", admitió.

En los últimos partidos en el Camp Nou se ha visto que el estadio del Barça no se ha llenado, aunque ante el Madrid se espera colgar el papel de "todo vendido". "No sé si la gente tiene desconfianza, pero nosotros no. No hay un claro favorito. Jugamos en casa, tenemos a la gente de nuestro lado. No tengo miedo", manifestó en rueda de prensa Koeman, quien recordó que "en un Clásico no hay un claro favorito".