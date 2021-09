Laporta cree que despedir a Koeman es lo mejor para reconducir la situación del Barcelona

"¿Destituir a Koeman? No digo ni que sí ni que no". Enric Masip, portavoz de Joan Laporta y asesor de máxima confianza del presidente culé, no se atrevió a confirmar que el técnico neerlandés se fuera a sentar ante el Levante este fin de semana en el Camp Nou en una entrevista en Esport3 de TV3. El Barcelona busca sustituto a Koeman, pero no echará al entrenador hasta que no tenga un relevo garantizado.