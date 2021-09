Laporta frenó los impulsos de varios directivos del Barcelona para no destituir ya a Koeman

Laporta no cree en Koeman . El presidente del Barcelona ya intentó durante el verano fichar a otro técnico pero no lo pudo conseguir. El entrenador neerlandés aceptó seguir en el banquillo en una temporada aún más difícil que la anterior . Sin Messi, ni Griezmann, con varios lesionados de larga duración como Agüero, Ansu Fati o Dembelé, el juego y los resultados se han visto afectados, y Koeman se ha quedado sin crédito en el equipo azulgrana .

El partido de este lunes es clave y podría significar el adiós del entrenador neerlandés si no hay un cambio radical en el resultado y en el juego. Koeman no tiene apoyos dentro del equipo azulgrana y en la Junta Directiva no se cree él, pero ahora tiene tres duelos por delante en los que a priori el Barcelona tendría que cambiar la inercia negativa .

Más que nunca, y lo que está claro es que si Laporta decide que no siga al frente de la nave azulgrana es que Jordi Cruyff no será su recambio. El encargado de cazar talentos a nivel internacional del Barcelona no se ve en el banquillo, ya lo dijo al llegar al Camp Nou con Laporta, y no está dispuesto a asumir el papel si hay una destitución.