Joan Laporta no va a despedir a Ronald Koeman antes de jugar contra el Atlético de Madrid este fin de semana. El presidente del Barcelona se reunió con su círculo de confianza al llegar a la ciudad deportiva este miércoles de madrugada y no tomará una decisión sobre el futuro del neerlandés antes del fin de semana. Koeman no se sentará en el banquillo en el Metropolitano porque está sancionado y seguirá siendo entrenador azulgrana al menos hasta el lunes.