El entrenador del FC Barcelona tuvo que acudir a un hospital porque sufría una crisis de ansiedad según a confirmado el presidente, Joan Laporta. El incidente no ha sido grave y se encuentra en perfecto estado. Ronald Koeman todavía no tiene claro su futuro, a pesar de tener un año más de contrato, parece posible su destitución, ya habido varias reuniones respecto a este tema con el club, pero todavía no se ha revelado nada.