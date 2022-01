Kiko, sobre el mal momento del Atlético de Madrid: "Si el Cholo ve que es un problema se irá"

El Atlético de Madrid atraviesa la mayor crisis desde que el Cholo Simeone llegara al banquillo. En apenas una semana se han quedado sin opciones a dos títulos . Lo peor en este tiempo no han sido los resultado si no la imagen. El equipo se ha desinflado y atrás queda de ser reconocido por un grupo al que dirige el argentino.

Diego Pablo Simeone no ocultó la decepción por quedar apeado en octavos de final de la Copa del Rey, eliminación que no le hace perder el optimismo y recordó que a su equipo le queda "la Liga y la Champions y quieto no me voy a quedar".