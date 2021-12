Karim Benzema no tiene una lesión grave y será duda para el derbi hasta el último momento

Karim Benzema no tiene una lesión grave en los isquiotibiales y será duda hasta el último momento para jugar el derbi ante el Atlético este domingo. EL delantero francés no estará ante el Inter de Milán en la Champions este martes, pero sí podría llegar para el partido ante el Atlético de Madrid del próximo domingo.

"Benzema ha tenido un problema, le molestaba un poco, no ha querido forzar. Le he quitado, vamos a ver los próximos días. No creo que esté para el partido del martes, espero que esté para el domingo", explicó el italiano nada más terminar el partido en San Sebastián.