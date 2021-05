Esta pena máxima puede costar La Liga al Madrid y de ahí al enfado de Zidane tras el encuentro que no le convenció la explicación que le dio Martínez Munuera. "No entiendo, sí hay una mano pero había una mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me dijo, es lo que hay, pita él, nunca hablo de esto, pero hoy estoy un poco enfadado, porque me tienen que explicar lo de las manos".