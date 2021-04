José Manuel Soto, sobre el presunto insulto racista de Cala a Diakhaby: "Eres un chivato y un llorón"

Su mensaje en redes sociales es bastante contundente. "No eres ningún “negro de mierda”, pero si eres un chivato y un llorón , el fútbol es cosa de hombres y lo q pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto que eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero...".

Tebas llegará hasta el final para saber qué sucedió

Dos versiones completamente distintas

"Quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar. El Cádiz el domingo hay un jugador que me insulta y me dice "negro de mierda" El jugador me dice eso y eso es intolerable, no puede consentir eso. Habéis visto todos mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto".