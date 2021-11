El avalista culé asegura que “tendríamos que haber cogido dinero por Messi”

La inesperada salida del argentino sigue dividiendo a la actual Junta culé

José Elías, uno de los máximos avalistas de la actual junta directiva de Joan Laporta –además de presidente de Audax y una de las fortunas más importantes de España- ha explicado cómo se produjo la salida de Leo Messi este verano del Camp Nou.

“Había que generar un nuevo equipo y con Messi dentro no podías. Messi tiene una edad para no estar en el Barça" ha puntualizado el empresario.

Elías ha afirmado que “yo lo que dije es que, como culé, como José Elías, si hubiéramos dejado ir a Messi un año antes, hubiéramos sacado algo de dinero. Si hubiéramos cogido 100 millones de euros me hubiera dado con un canto en los dientes”.

En declaraciones a programa ‘La Sotana’, continúa asegurando que “el final de Messi se veía; si no era el año pasado, era este y convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post-Messi. Había que tomar una decisión en algún momento. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Y me dicen: ¿tú qué querías, que se jubilase aquí? Pues no".

Las lágrimas de Messi

Messi puso rumbo al Paris Saint Germain entre lágrimas de adiós a Barcelona. Elías ha afirmado que “es ley de vida. Y a mí me jodió el día que Messi se piró. Pero yo creo que la gente confundió las lágrimas, al loro. Aparte de que mucha gente me decía que yo no renové a Messi, que es la gilipollez más grande en el mundo”.