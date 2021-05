Joaquín, la leyenda viva del Betis y del fútbol español que bate todos los récords: "Seguir siendo futbolista de este equipo para mi es lo más importante"

"Ahora el contrato tiene que ser mucho mejor. Tengo ilusión con que pueda renovar un año más, yo tengo ilusión y con fuerzas para continuar un año más", decía tras el encuentro contra el Granada. “La renovación afortunadamente va en camino. Si quiero continuar un año más no voy a tener problema, ya me lo han dicho. Me han dicho que es una pena que me vaya un año como éste con los campos vacíos. Lo que quiero es que el equipo se meta en Europa y a partir de ahí estaré encantado de seguir un año más”.