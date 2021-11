Jonathan Barnett, agente de Bale, y Mino Raiola, el de Haaland, 'cazados' de reuniones en Madrid: "Les gusta España"

Por su parte, Mino Raiola ha asegurado sobre Haaland que “por el momento no se puede hablar de nada, si quieres de la Navidad. No hablo del mercado, porque es muy pront o ”.

Eso sí, Raiola ha querido dejar claro que a Haaland “le gusta, le encanta, España. Sobre todo su casa aquí. Es muy pronto para saber dónde va a jugar el próximo año . No es bueno hablar de eso tampoco”.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que la afición blanca debe "tener fe" en el delantero galés Gareth Bale, que un futbolista que no se enfada si no juega "no es un jugador".