Las mil y una vidas de Joaquín Sánchez: ya es el cuarto máximo asistente de la historia de La Liga

"No es fácil para un futbolista como yo que he disfrutado todos los años que he jugado. No estoy acostumbrado a estar tanto en el banquillo. Sabía que iba a ser un año en el que iba a disfrutar pero que iba a ser difícil. Contra ello peleo, contra el día a día y mi mente", reconoció Joaquín yéndose por derecho al toro de la edad: 'hasta la gamuza', 'la yema' o los mismos gavilanes, de certero.