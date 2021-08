"Hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji ... Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saber mi rol y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante", afirma Joaquín Sánchez .

El extremo andaluz solo ha jugado 38 minutos en los tres partidos que llevamos esta temporada. Un hecho que hace aún más claro que Joaquín Sánchez no renovará su actual contrato con el Real Betis. El ex de la Fiorentina ya piensa en qué le deparará su futuro: "No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar".