Rakitic le trasladó a Joaquín unas palabras de cariño

Joaquín le agradeció su mensaje, pero no quiso desvelarlo

El Sevilla no se olvida de Antonio Puerta y José Antonio Reyes en su victoria ante el Betis

El Sevilla salió victorioso del duelo contra el Betis y a diferencia del último derbi hubo más deportividad sobre el campo y fuera de él. En este caso fueron Ivan Rakitic y Joaquín Sánchez los que dieron un gran ejemplo. Ante la posibilidad de ser el último partido de este tipo que juegue el jugador verdiblanco el croata le dedicó unas palabras tras el pitido final.

"No sé si va a ser el último, pero por si es el último le he trasmitido mi máxima admiración por Joaquín como persona y como profesional", decía el jugador del Sevilla.

El capitán del Betis también habló de ellas tras el encuentro. "Para mí es un privilegio que Rakitic tenga esa admiración y ese respeto. Son de las cosas que me voy a llevar el día de mañana". El futbolista no quiso desvelar exactamente lo que le dijo el croata en el césped. "Me lo guardo para mí".

Pellegrini cree que mereció más

El entrenador del Betis consideró que su equipo tuvo "ocasiones para empatar en una gran segunda parte" el derbi que perdió este domingo en el campo del Sevilla, derrota que achacó a una "primera mitad falsa, muy mala, que no muestra lo que es este equipo".

"En la primera mitad jugamos muy mal, no pateamos a portería. Presionaron muy bien e hicieron dos goles. En la segunda, tuvimos ocasiones para empatar. Antes del 2-1 tuvimos ocasiones muy claras. Me quedo con la sensación de que hicimos un primer tiempo falso, en el que el Betis no fue lo que es y lo que normalmente vemos", resumió Pellegrini.

El técnico santiaguino recordó que "el Sevilla va segundo, es un equipo de 'Champions' al que sabía que no se le podía dar ventaja" y por eso perdió su equipo, aunque él se ha "quedado conforme con el segundo tiempo" en el que los verdiblancos han "merecido el empate" porque tuvieron "ocasiones para ello".

Pellegrini informó de que el mediapunta francés Nabil Fekir fue suplido al descanso porque "tuvo un golpe que le provocó una distensión" e ignora aún "si podrá estar para el jueves" en la vuelta de la semifinal de Copa ante el Rayo Vallecano, aunque no pidió la expulsión del jugador que le hizo la falta -el lateral argentino Marcos Acuña- porque el árbitro y el VAR son los que deciden".