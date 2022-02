Joao Félix, sobre la crisis en el Atleti: "Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar de ello"

Joao Félix y el Cholo Simeone no han tenido la mejor relación. La confrontación entre ambos ha sido evidente en todo este tiempo y las declaraciones del portugués vuelven a evidenciarlo. El joven ha hablando en una entrevista en 'The Athletic' y ha hablado de la crisis que atraviesa ahora el equipo.

El Atleti está de capa caída, sin opciones de ganar La Liga , eliminado de la Copa del Rey y con muchas dudas para la Champions ante el Manchester United. Sobre eso se pronunció Joao. "Hay muchas razones, no puedo decir una. Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello".

A título personal habló de cómo se siente él con respecto al equipo. "Aqu í he aprendido algunas cosas que son complicadas de aprender en otro sitio. La manera en que defendemos. Creo que he mejorado mucho en eso. También a la hora de girarme con el balón y salir a la carrera. Es lo más importante".

El portugués ha recordado el éxito de la temporada pasado, algo que ahora les queda muy lejos. "Fue una temporada difícil. Al principio estuve bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso del pie roto. La gente no lo sabía, solamente se percataron tras la cirugía (después de la Eurocopa). Fue mi elección jugar así, intentar ayudar al equipo. Fue complicado, sí, pero me sentía parte de ello, parte del equipo".