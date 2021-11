Jesé Rodríguez da pistas sobre el futuro de Mbappé: "Me decía que jugará en el Real Madrid"

"La verdad es que vuelvo a sentirme futbolista. Cuando un jugador está estable, va a sacar lo mejor que tiene dentro y es lo que me está pasando", afirmó Jesé. Esto es el parte por volver a casa. "Me ha venido fantástico, es genial rodearte de un equipo que conozco tan bien, con el apoyo de toda la gente que está metida en el club. Y por supuesto la estabilidad de la familia, tener a mi pareja cerca, a mis hijos, ayuda bastante", dijo el futbolista de Las Palmas.

"Me decía que él iba a jugar en el Real Madrid algún día. No sabía si era en un año, en dos años, en tres años. Conociendo a Florentino, a saber todo lo que tiene hablado con él. Acabará jugando aquí, estoy seguro. No sé si ahora o en la temporada que viene", concluyó Jesé.