Jesé y Aurah, los ídolos aclamados por la afición de Las Palmas: "¡Aurah, Aurah!"

El jugador incidió en el buen juego de su equipo y dio la asistencia a Jonathan Viera en el primer gol del partido que terminaron ganando in extremis en el descuento. Tras este subidón, los jugadores salieron al terminar el encuentro al campo a agradecer a los aficionados el cariño y el apoyo durante el partido y estos al salir del estadio se lo devolvieron.

Todos los hinchas esperando a que salieran los futbolista uno a uno para aplaudirlo por haberse llevado el derbi, pero no solo jugadores, también familiares como fue el caso de Aurah que salió conduciendo el coche y se llevó la ovación de los aficionados ante el asombro de ella.

El delantero ha estado en boca de todos esta semana por ese presunto atropello de su pareja y al terminar el partido quiso callar bocas. El presidente de Las Palmas retrasmitió unas palabras de Jesé. "¿No decían que me habían atropellado? Hoy atropellé yo al Tenerife" , dijo el jugador.

Miguel Ángel Ramírez habló sobre el polémico suceso. "¿Atropello? Él dice que eso no es cierto, evidentemente tuvo una discusión con un pareja, pero sabes que Jesé tiene ese algo particular con su vida personal. Está vinculado a la música, su pareja es popular. Pero él es un profesional como la copa de un pino y se preocupa muchísimo de seguir siéndolo. ¿Si ocurrió algo?, pues no lo sé, pero nada de lo que se decía es verdad porque él estaba perfecto. En Almería fue sustituido por un pinchazo muscular y el lunes y el martes estuvo recuperándose», dijo