Jesé se muestra agradecido con Pepe Mel en su momento de bajón: “En tan poco tiempo me has demostrado muchas cosas”

Jesé Rodríguez ha ido ganándose poco a poco la confianza de su entrenador y del club. Llegó en el mercado invernal y sus primeros minutos fue como suplente hasta que se ha ganado la titularidad indiscutible. Lleva 7 jornadas partiendo de inicio, aunque ante el Málaga no lo hará por su expulsión en el último partido contra el Oviedo.

Será una gran baja para Pepe Mel. Aunque no ha hecho muchos goles, solo uno de penalti ante el Lugo, sí que está siendo decisivo y participando en los tantos que hacen sus compañeros. El jugador canario ha decido mostrar su agradecimiento al técnico por todo lo que está haciendo por él. “Simplemente gracias porque en tan poco tiempo me has dado muchas cosas”, decía en su post de Instagram.