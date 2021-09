Javier Tebas vuelve a atacar a la Superliga: "Era como Robin Hood, pero al revés"

Javier Tebas explicó que dicho acuerdo con CVC se cree que es una operación de financiación, pero aclaró que es "de capital". "En esta operación no se hipoteca los derechos de televisión de ningún club. CVC es un socio industrial. Los que prestan dinero no asumen ningún riesgo. Aquí sí que se asumen riesgos", manifestó.

CVC "no pone dinero para perder" y deseó que, cuando mejor le vaya al fondo, será "mejor" para LaLiga. "Vamos a crecer en cifra de negocio un 30 por ciento en los próximos años. Proyectos como el de la Superliga no ayudan. Real Madrid y FC Barcelona no bloquean nada, hay que trabajar para la mayoría", subrayó.