Tebas vuelve a la carga contra Florentino: "Tiene secuestrado al Barça"

De lo que también habló fue de la salida de Messi del FC Barcelona y aseguró que no ha sido por motivos económicos. "Lo comenté con Laporta personalmente y con su Junta. Se buscaron soluciones, si es que el motivo era económico. Si ha sido por otro motivo, yo ya no puedo valorarlo. Creo que la temporada que viene, con los números que dé el Barça, veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no. Y aunque respeto la decisión del club, hay que contar las cosas como son", dijo el presidente de La Liga y terminó añadiendo "no fue una decisión económica. Lo sé con seguridad".