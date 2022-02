Javier Clemente: "El Atleti tiene a jugadores vistosos, pero es más débil que otros años"

Javier Clemente ha asegurado que la calidad de la plantilla de este año es superior a otras temporadas. "Es mucho mejor equipo este año que nunca y tiene jugadores vistosos, más técnicos y bonitos de ver, pero es más débil que otros años y menos defensivo". "Los jugadores la tocan muy bien, pero no luchan", decía el seleccionador de Libia.

¿Qué motivos tiene el Atlético para pensar en llegar lejos en la Liga de Campeones? "Yo me agarro al día a día, al crecimiento diario, a la búsqueda del espíritu que esté presente siempre . El otro día había un gran espíritu dentro del equipo y eso no hace falta expresarlo con palabras de mi parte. Eso se ve. Ojalá podamos mañana tener ese espíritu, porque de esa manera competimos muy bien siempre", expresó en la rueda de prensa de este martes en el estadio madrileño.

"Te puedo garantizar que los jugadores del Atlético de Madrid saben bien el partido que tenemos por delante, la competición que nos queda de Liga de trece jornadas y no hay que contar mucho más con esta presentación de estas dos situaciones que tenemos. Después nos puede ir bien o mal, es fútbol, es la vida, pero no tengo ninguna duda de que los chicos se van a dejar todo", enfatizó Simeone.

El primer desafío es el Manchester United. "Nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos del mundo. De los últimos 14 partidos, sino he leído mal y no he visto mal los partidos, ha perdido solamente uno. La llegada de su entrenador le ha dado solidez, trabajo en equipo, compromiso... El Manchester United está en la cuarta posición de su Liga. Ha evolucionado desde la llegada del entrenador. Es un equipo intenso, dinámico, de mitad de cancha hacia adelante muy valiente y con muy futbolistas individualmente", avisó.