Iturralde: “Hay futbolistas que han jugado la Supercopa sin vacunarse, porque creen que el deporte de élite es superior”

El caso de Djokovic ha abierto un gran debate en la sociedad. El serbio ha tomado la decisión personal de no vacunarse algo que ya le está trayendo consecuencias en su vida profesional. Ya no pude jugar el Open de Australia y va camino de no jugar Ronald Garros si llegada la fecha no se recibe su dosis contra el Covid. Esto mismo le había podido pasar a algunos jugadores que han disputado la Supercopa en Arabia ya que no se puede jugar si no estás vacunado.