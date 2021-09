El incierto futuro de los futbolistas profesionales: Un 67% desconoce qué hará cuando se retire

Un 67 por ciento de futbolistas profesionales no sabe con certeza qué hará cuando se retire, según una encuesta del sindicato internacional (FIFPRO) entre jugadores en activo y retirados, que muestra que un 54% no recibió ninguna asistencia para la planificación de su segunda carrera.

Un 54% por ciento de los jugadores no recibió ninguna asistencia para la planificación de su segunda carrera y dentro de este grupo un 34% afirmó que fue porque el apoyo no existía; un 18% porque no sabía que podía acceder a esa ayuda y un 14% porque "no quería pensar" en la vida después del fútbol.