El Barcelona pone en venta a Ilaix Moriba y da una semana a Umtiti para buscar una salida

El Barcelona está tomando decisiones con los jugadores que no cuenta para esta temporada. El equipo azulgrana ya se ha cansado de Umtiti y si no llega con una oferta esta semana, la próxima se le rescindirá el contrato. El francés no es el único con el que ha tomado una decisión Laporta, Ilaix Moriba está en el mercado para salir este mismo verano, después de que rechazase la oferta de renovación.