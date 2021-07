Ilaix Moriba se ha colocado en los últimos días en el disparadero . Primero, por no querer renovar su actual contrato con el FC Barcelona y ahora, por hacer públicas las amenazas de muerte e insultos racistas que ha recibido por no querer ampliar su actual vinculación con el club. El centrocampista azulgrana ha sufrido una oleada de comentarios despreciables en redes sociales.

El todavía futbolista del FC Barcelona ha hecho públicos los comentarios con un vídeo en 'TikTok', el FC Barcelona ha querido respaldarle también públicamente. Por decidir no renovar su contrato con el Barça, buscando una oferta mejor, Ilaix ha tenido que leer comentarios como: "Deberías estar jugando en el Congo FC", "nadie quiere a un negro como tú", "mono asqueroso", " orangután " o " si te veo, te apuñalo ".

El FC Barcelona ha compartido el vídeo de su futbolista con el mensaje de "Amamos el fútbol, luchamos contra el racismo". Ilaix Moriba está aparcado del primer equipo por no querer renovar su contrato. Joan Laporta ha dado la orden de que no vuelva a vestir la camiseta azulgrana hasta que no plasme su firma en un nuevo contrato con el club.