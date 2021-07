El Barcelona teme que el Real Madrid fiche a Ilaix Moriba si no se dan prisa en firmar la renovación

Joan Laporta tiene muchas tareas pendientes en su primer mercado de fichajes desde que volvió a la presidencia del FC Barcelona. Entre ellas, la renovación de Ilaix Moriba , una de las perlas de la cantera azulgrana. La situación es límite, el futbolista no volverá al primer equipo hasta que renueve su contrato y desde Can Barça temen cuál puede ser el motivo de esta negativa a ampliar su vinculación.

Según afirma Santi Nolla , de Mundo Deportivo, en el FC Barcelona no descartan que el Real Madrid esté detrás de la no renovación de Ilaix Moriba. El centrocampista azulgrana tiene un futuro prometedor y tras cambiar de agencia de representación, sus agentes estarían buscando la firma de un super contrato pese a tener solo 18 años.

"Estuve con Koeman en la selección, me dio mucha confianza y apoyo hasta cuando me lesioné. Me vio luchar para volver, ahora me ha dado total apoyo para venir aquí, y estoy listo para luchar por Koeman aquí, estoy muy contento de que esté aquí en el mejor club", aseguró a los medios del club.