Ilaix Moriba es una de las grandes ausencias en la pretemporada del Barcelona: El motivo, su renovación

El FC Barcelona no para de tener problemas este verano, primero fue no poder fichar a Wijnadldum cuando lo tenía hecho, luego la estancada renovación de su estrella Leo Messi y ahora, el problema está con una de sus jóvenes promesas, Ilaix Moriba. Según RAC1, no participará en la pretemporada si no renueva en breve. El club por ahora lo ha llamado con el filial y no con el primer equipo a pesar de que habrá nueve jugadores del Barcelona B.