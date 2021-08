Ilaix Moriba ya sabe que va a ser una temporada difícil. El canterano ha decidido no renovar su contrato con el Barcelona y el equipo azulgrana le va a dejar fuera del primer equipo si no sigue en el club culé. Pero la decisión es firme, y según publica Mundo Deportivo, Moriba prefiere no jugar una temporada para poder salir gratis el próximo mes de junio.