El Barcelona romperá las negociaciones con Ilaix Moriba si no renueva esta semana

Ilaix Moriba es una de las promesas de la cantera del Barcelona , pero su renovación pasa por un momento clave. El conjunto azulgrana se ha cansado de que el jugador de largar para sentarse a negociar y si no responde antes de este domingo a la oferta de renovación que tiene sobre la mesa, el Barça romperá las negociaciones , según publica Mundo Deportivo. Siete días de plazo para conocer su futuro.

El Barcelona se ha marcado una fecha límite con Ilaix Moriba y no está dispuesto a alargar mucho más la negociación. El centrocampista no se ha pronunciado a la oferta que le ha hecho el club, y el Barça se ha cansado de las largas de los representantes del jugador .

Ilaix Moribafue un jugador importante para Koeman en el tramo final de la pasada temporada, pero hasta que no renueve no estará con la primera plantilla. El Barcelona tiene decidido que juegue con el filial si no decide seguir en el Camp Nou y el plazo que se ha dado es de siete días, hasta el próximo domingo.