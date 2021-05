"Es la mente en la red": Iker Jiménez le explica a Florentino Pérez por qué los jóvenes ya no ven fútbol

Jiménez aseguró que "la Superliga, me impresionó mucho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando aseguraba que la clave de todo este movimiento en el fútbol, la brecha que se está produciendo, es que los jóvenes ya no ven el fútbol".

“Y háganme caso de que estoy hablando de mente y no de fútbol. ¿Por qué no se ve el fútbol? Resulta que la mente, en una franja fundamental entre los 16 y los 24 años (una franja clave para nutrir a los deportes de seguidores y consumidores para generar dinero).... Decía Florentino que no seguían el fútbol por el YouTube y la consola, pero no. Es la mente en red" matizó.