A los pocos segundos de la destitución de Koeman, Xavi Hernández ya era el máximo candidato para asumir ese puesto. El ex jugador culé quiere y el club también, pero en medio está el Al Sadd que no hace nada más que pedir en sus redes sociales que se quede y que respeten porque tiene contrato, pero ya está todo diseñado para que llegue a Barcelona. No será inminente y tendrá que disputar los dos próximos partidos con el equipo catarí.