Hazard, ante la oportunidad de la que depende su futuro: el Chelsea le sigue de cerca

Benzema a pesar de las dudas por la ausencia en algunos entrenamientos va a jugar. Le acompañará Vinicius y Ancelotti ya ha desvelado que será titular. ""Mañana es titular. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. No por las bajas. Ha trabajado muy bien. No ha cambiado mentalmente. Su problema es que no siempre se ha podido entrenar al 100%, como ahora lo hace. Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. No estaba acostumbrado a jugar en la derecha y he preferido a Rodrygo y Asensio ahí. Tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada muy buena y ser útil para el equipo", decía en la previa.