Hazard empieza a hacer bueno a Bale: las respuestas del por qué se lesiona tanto el belga

Con la última lesión no se le puede echar la culpa a la carga de minutos porque en el último partido solo 19 valieron para que se volviera a lesionar del psoas derecho . El Madrid ya es cauto y no quiere poner plazos porque con el belga nada se sabe.

El calvario de Eden en el Madrid

A partir de aquí no podría encadenar más de tres meses seguidos jugando. Un auténtico fracaso como jugador después de costar más de 100 millones de euros al club. Con la anterior lesión se empezó a temer que este tipo de recaídas constantes se debieran a algo crónico y lo más preocupante, que sea una cuestión psicológica de la que el jugador no sea capaz de salir.

En el Madrid esperan mucho de él y quizás esta presión no la está llevando bien. Cuando Mourinho comenzó en el Chelsea aseguró que Eden podría estar a la altura de Messi o Cristiano y esas palabras públicas de su entrenador le cayeron como una losa que no supo manejar. Comenzó a lesionarse y a no dar la talla con el equipo. Sin embargo, Conte supo donde podría estar el problema y en alguna ocasión dijo en petit comité que no se le podría dar mucha presión porque era cuando comenzaba a fallar, quizás Zidane y el conjunto merengue tiene que tomar nota.