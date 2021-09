Hazard vuelve a insistir en su calidad: "Sé que esta temporada será buena para mi si no me lesiono"

Con la no llegada de Mbappé al Real Madrid, el madridismo vuelve a confiar en Eden Hazard para conseguir títulos esta temporada. El extremo belga llegó por más de 100 millones hace ya dos veranos pero por culpa de las lesiones, no ha podido brillar. El ex del Chelsea ha querido hacerle la enésima promesa a su afición de cara a la temporada que acaba de empezar.