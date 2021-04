Eden Hazard tendrá ante el Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions una nueva oportunidad para reivindicarse con el Real Madrid tras u n inicio marcado más por las lesiones que por sus destello s de calidad. Desde su llegada al club blanco en 2019, el belga no ha encontrado el ritmo que demostró en la Premier.

John Bico es una de las personas que mejor conoce a Hazard. Fue su agente hasta el año 2013 y, en declaraciones al diario belga La Dernière Heure, asegura que “ Hazard no es jugador para el Real Madrid, sino para el Barça ”.

“Fue un error ir al Real Madrid en el año 2019. Fue su elección, la hizo con el corazón, pero sin razonar. Debería haberse ido un año antes o después, pero nunca el año que se fue Ronaldo. Llegar tras su marcha es como escalar el Himalaya con las manos desnudas. Hay que saber atreverse a decirle que no a Eden y, lamentablemente, algunos no se atreven” ha afirmado Bico.

El ex representante ha asegurado que “Eden no es jugador para el Real Madrid, sino para el Barça. Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores, a diferencia del Madrid, donde el proyecto no va acorde a su fisionomía. Debería haberse quedado una temporada más en el Chelsea para salir por la puerta principal y, sobre todo, preparar su cuerpo para los cambios que se avecinaban”.