Hazard da destellos para la esperanza: el belga despierta del letargo

Hasta el momento no estaba siendo la temporada del belga. Desde el 19 de septiembre no jugaba en Liga y fue ante el Valencia. Molestias, gastroenteritis y decisiones técnicas le ha tenido apartado del terreno de juego, pero ante el brote de Covid saltaba a escena a pesar de que Carlo Ancelotti asegurara que su titularidad se debía a los méritos del jugador por entrenar bien.

En el Madrid no dan el caso Hazard por perdido y quieren seguir dándoles oportunidades, pero cada vez cuesta más al ver sus actuaciones sobre el césped. De momento no está en el escaparate, pero si el club recibe una buena oferta por él se lo pensarán ya que su rendimiento no ha sido el esperado.