Hazard regresa a la convocatoria del Real Madrid y estará en el banquillo ante el Betis

Eden Hazard vuelve a una convocatoria del Real Madrid. El centrocampista belga no quería volver a estar en una lista de Zidane hasta no tener una total recuperación de su lesión. Hazard no ha podido tener una continuidad desde que fichó por el Real Madrid, y ahora intentará ayudar en la recta final de la temporada. Modric también estará ante el Betis este fin de semana, pero Toni Kroos no ha entrado en la lista del entrenador francés.