Hazard confirma su continuidad en el Real Madrid: "Tengo tres años más de contrato, voy a ser importante"

El Real Madrid prepara una fuerte limpieza en la plantilla de cara al próximo verano. Ni si quiera los pesos pesados del equipo blanco están a salvo, pero uno de los que se ha autodescartado es Eden Hazard . El ex del Chelsea ha confirmado en una entrevista que la próxima temporada seguirá vistiendo la camiseta blanca.

" No me veo fuera del Madrid . Tengo tres años de contrato y cuando esté al 100% aportaré mucho al equipo. Sé lo que tengo que hacer. Ahora estoy concentrado en la Euro pero después voy a hacer grandes cosas para el Real Madrid", ha afirmado Eden Hazard.

Y es que el jugador belga del Real Madrid ha vuelto a escudarse en las lesiones que ha sufrido para volver a justificar su pobre rendimiento esta temporada: "He vivido una temporada muy desafortunada. Yo siempre he sido un jugador muy fuerte cuando tenía regularidad. Sé que estoy cerca de mi mejor nivel. y espero no lesionarme más. Tengo aún años muy bonitos por delante".