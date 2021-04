Michael Zorc, director deportivo del Dortmund, ha vuelto a avisar al entorno de Haaland sobre las intenciones del club: “Hicimos una declaración muy clara sobre Haaland. La decisión no se tomará sin el Borussia Dortmund . No importa dónde terminemos, Erling seguirá jugando para nosotros”.

Pero esa idea no es la que maneja Raiola. Hace tan solo unos días se refirió a su posible traspaso asegurando que “Zorc nos dejó claro que BVB Erling no quiere vender este verano. Respeto esta opinión, pero eso no significa que automáticamente esté de acuerdo”.