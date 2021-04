Queda mucho mercado de fichajes por delante. El Barcelona no se ha olvidado de Haaland y su intención es que se vista de azulgrana este verano , pueda compartir vestuario con Messi hasta que el argentino decida retirarse y luego ser la estrella del conjunto azulgrana durante muchos años. Algo que no podría hacer si decide fichar por el Real Madrid porque tendría la competencia con Mbappé a lo largo de toda su carrera por una cuestión de edad.

Haaland tendrá la última palabra

El nombre de Haaland no ha sido el único que ha salido para el proyecto deportivo de Laporta. Agüero no es una prioridad, pero no se descarta su fichaje, y también han aparecido delanteros como Harry Kane o Lautaro Martínez. El Barcelona necesita un delantero goleador y Laporta no va a parar hasta conseguirlo.