Raiola descarta a Haaland y Pogba para el Barcelona: Laporta no le hará cambiar de opinión

Laporta tendrá que buscar en otro lado para fichar a un delantero y pese a su buena relación con Mino Raiola, no le hará cambiar de opinión. Según publica el diario AS, el representante no quiere que sus jugadores fichen por el Barcelona por la situación del equipo, que considera un polvorín, y no cree que sea el mejor momento para aterrizar en el Camp Nou.