Lo que no ha querido aclarar Guti es si la propuesta es para entrenar en la Superliga de Turquía o en España: “Si surge alguna oferta de este tipo, por supuesto que estaré deseando entrenar allí. Como he dicho, recibí una oferta, pero todavía la estoy evaluando ”.

El medio finalizó recordando su pasado de 15 años con el Real Madrid: “Me gustaría volver atrás y estar en el campo de nuevo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué un gol. Todavía me acuerdo".