El padre de Pep Guardiola, sobre el futuro de su hijo: “No quiero que entrene a la Selección Española”

Valentí Guardiola ha sido entrevistado en la radio argentina Super Deportivo Radio y ha hablado claro sobre lo que espera del futuro de su hijo. “No soy nadie para decir lo que tiene que hacer porque Pep está por cumplir 50 años. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Sí te puedo decir que no quiero que dirija a la Selección de España. De volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos, no lo descartó, pero que vaya a la Selección lo dudo”, dijo sobre los siguientes pasos de su hijo en los banquillos.