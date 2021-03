Gestos como estos hacen más humanos a los futbolistas. Victorina es una señora de 100 años que fue a vacunarse. Mientras lo hacía no paraba de hablar de su ídolo y a un jugador al que admira mucho, Karim Benzema. La historia era tan curiosa que acabó llegando al Real Madrid y el francés ha tenido un gran detalle con ella que desveló su sobrino en redes sociales.

"Me encanta Benzema por cómo juega y lo golfo que es", comentaba entre risas. Nos enseñaba con toda su ilusión la camiseta que ha recibido del jugador en la que ponía "para Victoriana, mi mayor fan". Tiene claro que en cuento se pueda volver a los estadios ella estará allí la primera para animar a su equipo y al delantero francés.

Le preguntamos si le gustaría conocer a Benzema en persona y aseguraba que está entre sus planes. "Me va a dar dos besos quitándome la mascarilla, si no no van a saber nada". Desde el año 70 es socia del Real Madrid y lo dice muy orgullosa. Ella es fan del equipo blanco, pero nosotros nos declaramos admiradores absolutos de ella.