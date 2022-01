El Madrid comienza el año con tropiezo ante el Getafe (1-0)

El Real Madrid cayó ante el Getafe (1-0) en el primer encuentro de 2022. Los de Carlo Ancelotti no comenzaron el año de la mejor manera. Los blancos salieron espesos y un error grotesco de Militao hizo que se decantara la balanza al poco de empezar el partido para los azulones. El central se enredó en la salida y Ünal lo aprovechó. El Madrid dominó la posesión, pero se apagaba cuando llegaba arriba. Los cambios en el segundo tiempo hicieron que encasillaran al equipo de Quique Sánchez Flores atrás, pero el gol no acabó llegando y se consumó así la primera derrota del año.

Su fallo, en los primeros minutos del duelo, no lo desaprovechó Enes Ünal, que con su tanto impulsó al Getafe hacia cotas insospechadas hace no mucho tiempo. De repente, el conjunto del sur de Madrid está tres puntos por encima del descenso, algo inimaginable cuando se fue Míchel.

Y es que, al final, sin el protagonismo de los positivos por coronavirus, el fútbol se abrió paso en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el Getafe quería alargar el "efecto Quique Sánchez Flores", el gran artífice del resurgimiento de un equipo desahuciado hace no mucho tiempo. Resucitado en la pelea por la permanencia, el conjunto azulón se presentó a la cita dispuesto a plantear batalla con poco que perder y mucho que ganar ante el todopoderoso líder.

Carlo Ancelotti, por sorpresa, sentó a Eden Hazard. Todos esperaban al belga en el once, pero inició el partido en el banquillo después de mostrar brotes verdes en anteriores citas. Aún no es el del Chelsea, ni mucho menos, pero sí apuntaba detalles prometedores. Sin embargo, Ancelotti apostó por Marco Asensio, desaparecido en combate durante toda la primera parte, y por Rodrygo Goes, más afinado en el lugar de Vinícius, víctima de la COVID-19.