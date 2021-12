Karim Benzema ha cumplido 34 años en el mejor momento de su carrera, la pena es que no lo pudo celebrar con gol ante el Cádiz ya que ni él ni el equipo pudieron ver puerta para llevarse la victoria. Lo que sí hicieron los aficionados fue cantarse el 'Cumpleaños feliz' en el minuto 9.

El francés no fue ajeno a este detalle de sus aficionados y cuando acabaron de felicitarle se dirigió a ellos para aplaudirles por haberse acordado. El jugador que llegaba con ciertas dudas por no haber realizado algunos entrenamientos no pudo celebrar por todo lo alto su día y se quedó sin marcar.