Gerard Piqué vuelve a cargar contra Toni Freixa: "Sinvergüenza"

Gerard Piqué vuelve a responder a Toni Freixa por Twitter

El central lo tachó de "sinvergüenza" y puso una foto del tuit del ex candidato

Cesc Fàbregas alucinó con las nuevas habilidades del defensor sobre el campo

Gerard Piqué y Toni Freixa no son los mejores amigos. A través de Twitter se han dedicado varias perlas, pero la última del central ha sido clara y sin pelos en la lengua. Le ha tildado nada más y nada menos que de "sinvergüenza".

El que fue candidato a la presidencia del Barça puso un tuit que el jugador no dudó en responder. "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. ¡El resto todo ok! ¡Y ahora me haré un gintonic a tu salud! Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza".

Toni Freixa borraba el tuit al que respondió Piqué de su perfil de Twitter en el que hablaba sobre el menú que se había tomado un jugador del Barça y que todo hacía apuntar al central.

No es la primera vez que esto se produce. Hace unos días el jugador culé le volvía a responder por la red social tras criticar Toni Freixa las negociaciones que está habiendo con la renovación de Dembélé. El defensor le recriminó que "no generalizara con un “así son los jugadores”", alegando que sería la misma situación si "él dijera que “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores"".

Cesc Fàbregas alucina con Piqué

Esta temporada se están dando imágenes en el Barça que nunca se pensaron que se podían dar. El Barcelona se plantó ante el Mallorca con muchas bajas y ante la falta de efectivos se vio como Gerard Piqué tiraba una falta directa.