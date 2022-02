El defensa del Barcelona no acabó el partido porque vio la doble amarilla por una acción en la que también fue expulsado Nico Melamed . Los dos jugadores se enzarzaron en el tramo final del encuentro y Hernández Hernández mostró la segunda cartulina amarilla a ambos, que no pudieron terminar el partido sobre el terreno de juego de Cornellà.

El entrenador azulgrana no habló de los cánticos a Piqué, pero sí del gesto de Araujo. "Intentamos siempre, y les he dicho a los jugadores desde el primer día, que hay que respetar al escudo del Barcelona, a nuestra afición, dejarlo todo en el campo, al árbitro, al contrario y si ha pasado esto no debe pasar", valoró en la rueda de prensa tras el partido.